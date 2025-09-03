Bailey e Pellegrini ok in Europa League: Baldanzi resta fuori

Dopo le due semifinali e la finale disputata negli ultimi anni in Europa League, la Roma vuole provare a volare alto. Le gare del girone non sono facili, ma, per un allenatore che con l'Atalanta ha umiliato il Bayer Leverkusen degli imbattibili, non esistono ostacoli insormontabili. I giallorossi sfideranno: Lille, Viktoria Plzen, Stoccarda, Midtjylland, Celtic, Rangers, Panathinaikos e Nizza. [...] Le scelte degli ultimi giorni di mercato unite alle mancate cessioni di alcuni giocatori, hanno costretto Gasp a valutare alcune esclusioni per la lista UEFA. Il prescelto è stato Tommaso Baldanzi. Con Ndicka che partirà per la Coppa D'Africa, infatti, si è preferito dare precedenza a Ziolkowski. [...] C'è anche la sorpresa Gollini al posto di Vasquez come vice Svilar, mentre, in Lista B appaiono Pisilli, De Marzi e Romano.

(gasport)