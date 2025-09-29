Artem ringrazia Dzeko per i consigli: “Dobbiamo incontrarci più spesso”

La Roma ritrova protagonisti fondamentali. Artem Dovbyk ha messo a segno l’11° gol dell’1-0 in maglia giallorossa, che ha indirizzato la sfida e che conferma la sua crescita dopo un’estate complicata dalle voci di mercato. L’ucraino ha raccontato anche i consigli ricevuti da Edin Dzeko, che lo hanno aiutato a ritrovare fiducia e serenità. Gasperini, che ne aveva invocato il recupero, lo ha rilanciato e il feeling tra i due cresce di partita in partita. (...)

Il premio di migliore in campo è andato però a Celik, autore dell’assist decisivo per Dovbyk e ormai punto fermo della difesa giallorossa. Da quando Ranieri lo ha riposizionato in un ruolo più centrale, il turco è diventato affidabile e costante, superando concorrenti come Ghilardi.

(Il Messaggero)