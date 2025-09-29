Amelia: "Il mio più grande rimpianto è non essere tornato alla Roma, non me lo perdonerò mai"

GASPORT - Marco Amelia, ex portiere della Roma, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati ha parlato della sua avventura con la maglia giallorossa. Ecco le sue dichiarazioni.

Nelle giovanili della Lupa Frascati faceva l’attaccante: com’è finito in porta?

"Mio fratello era portiere, una volta giocai in porta e parai un rigore: un segnale. Ho sempre avuto il mito del portiere, da ragazzino andavo in curva a vedere la Roma e il giocatore più vicino a me era il portiere: chiedevo maglia e guanti a Cervone e Peruzzi".