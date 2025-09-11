Al top con la nazionale: ora Ferguson cerca il primo gol in Serie A

Due partite e due gol: Evan Ferguson ha sfruttato al meglio la pausa delle Nazionali e si presenta a Trigoria con una dose extra di fiducia. Un segnale che non può che far sorridere Gian Piero Gasperini, pronto a riproporlo al centro dell'attacco nella sfida contro il Torino. Sarà la terza presenza in campionato per Ferguson, ancora a caccia della sua prima rete ufficiale. A Bologna si è mosso con intelligenza, partecipando all'azione che ha portato al gol di Wesley. Contro il Pisa, invece, ha messo a segno l'assist per il gol di Soulé. [...] Se l'irlandese sorride, la situazione di Artem Dovbyk è diversa. L'attaccante ucraino non è riuscito a sfruttare la sosta per ritrovare la fiducia. Gasperini continua a sostenerlo ma è evidente che sia una strada in salita. Per lui ci sarà spazio anche se per il momento parte in basso nelle gerarchie. [...]

(corsera)