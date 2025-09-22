A Nizza con Hermoso e Wesley. Sarà ancora assente Bailey

IL TEMPO (F. BIAFORA) - La Roma non perde tempo e torna subito in campo a Trigoria in vista dell'esordio in Europa League contro il Nizza (mercoledì ore 21). Questa mattina Gasperini dirigerà il primo dei due allenamenti in preparazione della sfida con i francesi - martedì pomeriggio la partenza per la Costa Azzurra - e si prepara a riaccogliere in gruppo Wesley ed Hermoso.

Il brasiliano non è stato convocato per il derby a causa di un attacco gastrointestinale accusato a metà della scorsa settimana. Ora è pronto a tornare. Il difensore spagnolo giovedì ha invece avuto un piccolo problema al polpaccio, ma era stato comunque inserito nella lista per la partita dopo dei segnali positivi avuti nella rifinitura della vigilia. Gasperini ha

poi deciso di lasciarlo a casa, senza portarlo neanche in panchina, a seguito di un provino effettuato nella mattinata di ieri e non andato a buon fine.

Al contrario di Wesley ed Hermoso, Bailey e Dybala restano ancora in infermeria. Il giamaicano la scorsa settimana si è sottoposto ancora a terapie per recuperare dalla lesione miotendinea del retto femorale destro, mentre l'argentino si è fatto male contro il Torino e la prognosi era di un paio di settimane di stop. Non sarà a disposizione Baldanzi, lasciato fuori dalla lista Uefa.