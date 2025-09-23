A Nizza col turnover: Tsimikas scalpita

[...] Archiviata già l'euforia del derby, la Roma si è subito tuffata a capofitto sull'Europa League: il cammino verso Istanbul comincerà ufficialmente domani con la prima trasferta contro il Nizza, reduce dalla disastrosa sconfitta per 4-1 contro il modesto Brest. Gasp non ha certo intenzione di sottovalutare l'avversario e schiererà la miglior formazione possibile facendo naturalmente i conti con la condizione dei vari giocatori che ha a disposizione. [...] Tre o quattro elementi potrebbero però cambiare rispetto all'undici visto contro la Lazio. A cominciare dalle fasce. Gasp sta valutando l'idea di dare un turno di riposo ad Angeliño per testare la condizione del neo arrivato Tsimikas, entrato negli ultimi minuti del derby e ora ansioso di mettersi in mostra. L'ex Liverpool quindi agirebbe sulla sinistra, mentre a destra è ballottaggio tra Rensch, autore di un'ottima prestazione domenica scorsa, e Wesley che ha superato la gastroenterite e si sente pronto per scendere di nuovo in campo dal primo minuto. [...] Difficile cambiare in questo momento la coppia dei centrocampisti. Koné ha dimostrato di essere una pedina fondamentale per il reparto, Cristante è la spalla giusta per garantire geometrie e sostegno alla difesa. El Aynaoui dovrebbe così restare in panchina e aspettare di entrare a gara in corso, così come Pisilli che nel derby ha dato segnali molto positivi. Sulla trequarti potrebbe tornare El Shaarawy, rimasto novanta minuti in panchina contro la Lazio, affiancato da Soulé. Gasp riflette sulla gestione di Pellegrini e intanto conferma nuovamente Ferguson in avanti [...]

(Corsport)