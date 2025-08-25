Ziolkowski-Tsimikas, Massara ci prova. Bailey: confermato il mese di stop

Parte oggi l'ultima settimana di calciomercato. Venerdì può finalmente arrivare Ziolkowski, visto che giovedì il Legia Varsavia scenderà in campo per il ritorno del playoff di Conference League contro l'Hibernian. Il polacco ha rifiutato gli assalti di Lione e Borussia Monchengladbach poiché la sua volontà è quella di giocare con la Roma. Operazione da circa 6 milioni più 1,5 di bonus e un 10% sulla futura rivendita. Massara, poi, è anche alla ricerca di un vice Angelino. Piace Tsimikas del Liverpool. I giallorossi lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto, soluzione che non convince i Reds. [...] Gasperini dovrà fare a meno di Leon Bailey per circa 4 settimane. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione miotendinea al retto femorale della gamba destra. La data per il suo ritorno in campo potrebbe essere il 28 settembre, quando la Roma affronterà il Verona all'Olimpico. Lo stop del giamaicano potrebbe cambiare anche il futuro di Baldanzi, che ora può rimanere. Capitolo Pellegrini: è arrivato l'ok, da domani può tornare in gruppo.

(Il Messaggero)