Ziolkowski è vicino, Il suo ct gli disse: «Andrai al Real»

La Roma accelera per Jan Ziolkowski. L'agente del difensore è sbarcato ieri nella Capitale per definire gli ultimi dettagli dell'operazione con il Legia Varsavia. L'accordo è ormai vicino: 6 milioni di euro più 2 di bonus per il cartellino e contratto fino al 2030 già pronto. [...] In patria è già stato accostato a Dean Huijsen, per caratteristiche fisiche e tecnica nell'impostazione. Cresciuto nel Legia e nella nazionale U19, dove il ct Libich gli predisse un futuro da Real Madrid davanti a tutto lo spogliatoio, Jan ha saputo trasformare le pressioni in motivazioni. Il carattere è forte, talvolta spigoloso, ma in campo non tradisce mai. Legatissimo alla fidanzata Natalia, Ziolkowski ha scelto Roma senza esitazioni, rifiutando la corte dell'Udinese. [...]

(Corsera)