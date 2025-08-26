Ziolkowski arriva venerdì. Si stringe per Tsimikas

Si muove il mercato della Roma dopo dei giorni di riflessione. E fatta per l'arrivo di Ziolkowski che sbarcherà nella Capitale venerdì. Nella giornata di ieri è stato trovato l'accordo con il Legia dopo 20 giorni di trattativa: il club polacco incasserà 6 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Giovedì il saluto al suo pubblico in occasione del ritorno dei playoff di Conference League, poi potrà finalmente mettersi a disposizione di Gian Piero

Gasperini [...]. Pronto un contratto fino al 2030. Dal punto di vista numerico prenderà il posto di Kumbulla. Va verso la permanenza Hermoso, che nelle scorse settimane ha detto 'no' a delle offerte arrivate dalla Turchia.

Passi in avanti per il vice Angeliño. Salah-Eddine è pronto a salutare: c'è l'accordo tra Roma e Cagliari ma l'ex Twente preferisce il ritorno in Olanda. Su di lui c'è il Feyenoord. Massara, nel frattempo, ha avviato i contatti col Liverpool per Tsimikas che è chiuso dalla concorrenza di Kerkez e Robertson. Il terzino greco ha già detto sì ai giallorossi, mentre i Reds per il momento non hanno aperto al prestito con diritto di riscatto poiché vorrebbero cederlo a titolo definitivo. Su di lui ci sono anche Marsiglia e Nottingham Forest. Proposto

Pessina per rinforzare il centrocampo. Il Monza chiede 10 milioni di euro, l'operazione potrebbe realizzarsi negli ultimissimi giorni di mercato. Ma ad oggi le priorità di Massara sono altre.

Oggi a Trigoria la ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso da

Gasperini. Sabato è in programma la trasferta a Pisa (oggi le info per il settore ospiti). Slitta a domani il rientro in gruppo di Pellegrini che è ancora in attesa di scoprire il suo futuro: West Ham e Fiorentina hanno effettuato dei sondaggi, mentre sono da escludere piste turche e arabe. Giovedì sarà in vendita la seconda maglia. Momento d'oro per Wesley: dopo il gol al debutto è arrivata la convocazione del Brasile.

(Il Messaggero)