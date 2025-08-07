Ziolkowski, accordo fatto: al Legia 6 milioni più bonus

Oggi giocherà a Cipro, forse sarà in campo anche il 14 agosto per il ritorno, con il Legia Varsavia che si gioca la qualificazione in Europa League contro l'Aek Larnaca. Poi però potrà finalmente pensare alla Roma. Jan Ziolkowski sarà il sesto acquisto giallorosso. L'accordo è praticamente fatto, il difensore centrale polacco ha rifiutato sia l'Udinese dell'ex allenatore Runjaic, sia il Borussia Moenchengladbach, che ha provato ad inserirsi in extremis.

Ziolkowski aveva già deciso, firmerà con la Roma fino al 2030, con Massara che girerà ai polacchi 6 milioni di euro più 1,5 di bonus. Manca qualche piccolo dettaglio, ma l'affare è in dirittura d'arrivo, con l'agente del giocatore che ha passato gli ultimi giorni nella Capitale. "Non voglio parlare di trasferimenti prima di partite cosi importanti in Europa - ha detto Edward lordanescu, il tecnico romeno del Legia -. Posso solo dire che Jan è un ottimo giocatore, con un enorme potenziale e un grande futuro davanti a sé. I prossimi passi nella sua carriera sono solo una questione di tempo. Come è solo questione di tempo prima che diventi un giocatore della nazionale".

