Voglia di fantasia. Roma: con Dybala ci sono Soulé e Baldanzi

[...] Si sentono delle voci di mercato su Paulo Dybala, ma Gasperini ha detto che spera di riaverlo presto in gruppo e tanto basta per continuare a considerarlo il più illuminato giocatore della Roma. Ci sono anche Baldanzi e Soulé, e la Roma tratta Echeverri, argentino del Manchester City. Il gioco di Gasp prevede un tridente flessibile, un attacco 2-1, con gente di gamba e di piede dietro un centravanti potente. La brutta sconfitta di ieri [...] accelererà

forse il processo di rafforzamento sul mercato. "Quando hai giocatori forti in attacco, sei più competitivo", ha detto Gasperini l'altro giorno. Un concetto avvio, ma vero, tanto più se l'allenatore è un offensivista come Gasp.

Dybala è indiscutibile quanto a qualità: in un'intervista di ieri Phil Foden del Manchester City lo ha indicato come il suo giocatore preferito in Serie A, un'investitura. La questione è fisica, attiene alla fragilità muscolare dell'argentino: riuscirà Dybala a reggere l'intensità che Gasperini impone ai suoi giocatori? Baldanzi e Soulé sono più giovani e meno usurati, com'è logico: basteranno? Echeverri o chi per lui è indispensabile? II futuro della Roma passa per la trequarti.

(gasport)