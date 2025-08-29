Virata su Brobbey. L'Ajax lo cede: servono 20 milioni

L'ultima idea porta diretti in Olanda, ad Amsterdam. E si chiama Brian Brobbey, uno che la Roma ha seguito spesso in passato e che a fine maggio era già stato offerto a Florent Ghisolfi. Adesso il club giallorosso ci è tornato su, nella disperata ricerca di una nuova punta da dare a Gian Piero Gasperini in questo rush finale di mercato. Il ds Ricky Massara ha infatti chiesto ad un intermediario di approfondire la situazione con l'Ajax e di capire eventualmente le condizioni a cui Brobbey può partire. (...) L'Ajax chiede 25 milioni di euro, la Roma spera di poter abbassare la cifra e chiudere a 20-21 milioni. Ma prima serve ovviamente dire addio a Dovbyk, per liberare il posto. Il nuovo allena-tore dell'Ajax, John Heitinga, non vede Brobbey, che nelle prime tre partite di Eredivisie (tra infortunio e panchina) non ha finora giocato neanche un minuto. (...) Su Brobbey c'è però anche l'interesse concreto di Sunderland e Stoccarda, mentre il Rennes aveva già presentato un'offerta (rifiutata) un paio di settimane fa. A Trigoria Del resto, la Roma cerca da giorni un nuovo attaccante centrale, nonostante le smentite di rito, quasi obbligatorie per non svalutare un capitale e un asset come Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino però non ha mai convinto fino in fondo Gasperini, che si aspetta possa arrivare qualcosa di diverso proprio in questi ultimi tre giorni di mercato. (...) Anche se poi sul taccuino del ds giallorosso non c'è solo il nome di Brobbey per la punta centrale. Massara ad esempio continua a seguire con interesse la situazione di Breel Embolo, 7 gol e 9 assist lo scorso anno con il Monaco (in 42 partite). L'attaccante svizzero ha però il contratto in scadenza a giugno prossimo ed allora può essere preso anche ad un costo accessibile, 10-12 milioni di euro. (...)

(gasport)