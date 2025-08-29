«Vecchio» lupetto e fulmini di Marte

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Non c'è due senza tre. Ieri mattina la Roma, in collaborazione con Adidas, ha presentato la seconda maglia per la stagione 2025/26, un kit «che trae ispirazione dalla sfera mitologica dell'Antica Roma» - come sottolinea il club giallorosso - «attingendo dal mito che avvolge la storia ultramillenaria dell'Urbe». La divisa da trasferta è di colore arancione e presenta un possente fulmine, simbolo associato a Marte, dio dei duelli e del tuono, e padre, per la leggenda, di Romolo e Remo. Il girocollo, invece, è nero, così come le tradizionali strisce Adidas presenti sulle spalle. Sul petto, al posto dello scudetto classico, c'è il Lupetto di Gratton. Questa tenuta da gioco rappresenta un omaggio alla resilienza e alla determinazione che da sempre contraddistinguono la squadra giallorossa. Come per la prima e la terza ma-glia, anche la seconda potrà essere acquistata nelle due versioni, che differiscono per i materiali con cui sono realizzate. Il modello «Replica», ovvero la divisa classica, e il modello «Authentic», vale a dire la maglia utilizzata dalla squadra. Non bisognerà attendere molto per assistere all'esordio della seconda divisa da gioco. La Roma, infatti, indosserà la maglia arancione domani sera (ore 20:45) in occasione della seconda giornata di campionato contro il Pisa. Partita che si svolgerà regolarmente all'Arena Garibaldi, nonostante la richiesta di rinvio del SIULP (Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia) dovuta «alla sottovalutazione di alcune criticità» che potrebbero ledere «il sereno svolgimento dell'evento sportivo». Le autorità hanno respinto i dubbi del SIULP e, come da programma, la squadra allenata da Gasperini scenderà in campo domani sera.