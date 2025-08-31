Una Roma all'Argentina. Dybala inventa e Soulè segna: seconda vittoria

Dimentichiamoci i fuochi d'artificio, almeno per ora. E anche l'Atalanta che girava a oltre due gol di media a partita (la scorsa stagione 106 in 52 partite). Ma intanto la Roma viaggia, vince e si gode il primo posto in classifica. Con un Gasperini nuovo, che vince di corto muso. Così dopo l'1-0 contro il Bologna Gasp lo stesso spartito a Pisa, anche se stavolta la vittoria arriva con un pizzico di fatica in più. Il marchio a fuoco lo imprime Soulé, ma la partita la cambia Dybala. Il suo ingresso rianima una Roma fino a quel momento soporifera, quasi assonnata. La Joya regala invece qualità e fantasia. E non è un caso che dai suoi piedi nasca sia l'azione del gol, sia quella del raddoppio (sempre di Soulé, poi annullato dal Var). Gasp alla fine sorride, ma in queste ultime quarantotto ore di mercato vuole le due punte che aspetta. (...) Gilardino ha cercato di sfruttare a destra il mismatch fi-sico/atletico tra Touré e Angelino, ha chiesto a Tramoni un sacrificio extra (con il trequartista che è andato spesso a fare il quinto di centrocampo, oltre a pressare forte Cristante in costruzione) ed ha compattato bene il centrocampo, togliendo così gli spazi per gli inserimenti da dietro dei "braccetti" giallorossi a supporto dei mediani. Così a sfiorare il gol all'inizio è stato per due volte il centravanti dei pisani Meister, prima con un colpo di testa ravvicinato e ben parato da Svilar e poi con una puntata al lato dopo un affondo in verticale. E la Roma? Tanti palloni buttati in mezzo all'area di rigore, spesso senza grande precisione. E il primo tiro in porta giunto soltanto al 42' , una punizione telefonata di Soulé che non ha neanche messo paura a Semper. Poi però Gasperini ha calato l'asso, Dybala, tra l'altro fuori dalla sua comfort zone, a sinistra invece che a destra. E la Roma di colpo si è rianimata, trovando slancio e fantasia negli ultimi 25 metri. Da una sua giocata è nato il vantaggio di Soulé (bella anche la sponda di Ferguson) e sempre dai suoi piedi era nato pure il raddoppio, ancora di Soulé, annullato dal Var per un tocco con il braccio dell' ar-gentino. (...) Gasp festeggia così la sua seconda vittoria consecutiva, in attesa degli ultimi regali di mercato. Rispetto alle consuetudini del suo passato è una partenza stellare e non a rilento. E allora chissà che non voglia dire qualcosa davvero di bello...

(gasport)