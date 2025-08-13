Un regalo per Gasp: la Roma progetta il colpo Sancho

[...] Jadon Sancho, ala sinistra del Manchester United, piace tanto. Nessuna offerta ufficiale, per ora, ma una semplice chiamata diretta tra il club e gli agenti del calciatore, ai margini del progetto inglese. Al momento la strada verso Trigoria resta però impraticabile, ma la Roma sta cercando il modo di affondare il colpo. Oltre all'ingaggio monstre (ora Sancho prende circa 13 milioni di sterline a stagione, ma sarebbe disposto a ridurre le sue pretese fino a 6 milioni di euro), ci sono altri ostacoli, a partire dalla volontà del giocatore, che aspetta prima una mossa concreta da parte della Juventus, sua meta ideale. Mentre per il suo cartellino lo United - che non vuole perderlo a parametro zero il prossimo anno - chiede al momento 20 milioni più bonus. Una somma che, nel complesso, potrebbe anche lievitare, se consideriamo le commissioni richieste dagli agenti dell'ex Borussia Dortmund. [...]

Claudio Echeverri non ha mai nascosto la volontà di vestire giallorosso (ha più volte rifiutato la soluzione Girona) e spinge per il trasferimento. Ma l'unico modo per sbrogliare i negoziati è cedere alle richieste del club inglese: prestito secco, nessuna possibilità di riscatto. Formula che ora la Roma prende in considerazione. Come alternativa, tiene quota l'opzione Fabio Silva (Wolverhampton), mentre spunta pure l'ipotesi Suslov, trequartista del Verona. Per quanto riguarda il centravanti, Krstovic (Lecce) può arrivare in caso di partenza di Artem Dovbyk (per l'ucraino la pista Leeds si è raffreddata), ma la coabitazione non va esclusa. [...]

(La Repubblica)