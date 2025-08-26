Ultimatum a Sancho

Sono ore caldissime, per il futuro di Jadon Sancho. Massara ieri sera alle 20.30 è volato a

Londra per avere un ultimo incontro con l'entourage del giocatore e per avere quindi una risposta dal trequartista tanto desiderato da Gasperini. Questa mattina il ds della Roma incontrerà Emeka Obasi, agente di Sancho, e non è esclusa la presenza del calciatore così come forse anche quella del presidente Friedkin atteso poi in giornata a Roma. La decisione di Massara di partire in serata per raggiungere l'agente può significare che il giocatore abbia ulteriormente aperto alla destinazione giallorossa e che quindi ci siano ancora spiragli importanti per riuscire ad arrivare a una sua firma. Di fatto nelle prossime ore si deciderà se proseguire con la pista che porta all'inglese, corteggiato negli ultimi giorni da praticamente tutta la Roma: dal ds, al tecnico, al vicepresidente fino ai giocatori.

[...] Nel frattempo ci prova anche Leon Bailey: "Andiamo fratello, giochiamo insieme". La chat di con Sancho è sempre più calda, i due sono amici fraterni dai tempi delle sfide in Bundesliga, trascorrono le vacanze estive insieme e non passa giorno senza almeno una telefonata o un messaggio per convincerlo a sposare la causa giallorossa come ha fatto lui. Insomma, ritrovarsi insieme tra campo, spogliatoio, cene serali e relax affascina Bailey e naturalmente farebbe piacere anche al suo amico.

[...] Il club ha davvero fatto di tutto per portarlo nella Capitale, sia con lo sforzo economico, sia spiegandogli il progetto romanista per filo e per segno. Presentandogli Gasperini, la dirigenza ha ricordato il suo lavoro tatto con Lookman [...]. A 25 anni Jadon può essere il nuovo Ademola [...]. Così se tra oggi, massimo domani, non dovesse arrivare una risposta positiva dal calciatore, a quel punto la Roma cambierà obiettivo. E forse anche per questo il signor Emeka Obasi della Elite Project Group Limited ha deciso di offrire Tyrique George, il diciannovenne in rampa di lancio con il Chelsea e che ha tanta voglia di giocare titolare. Il suo cartellino è valutato una ventina di milioni, l'ingaggio non sarebbe certo un problema.

L'alternativa è valida, Massara la sta prendendo in considerazione e si parlerà anche di lui nell'incontro di oggi. Sempre aperta la pista che porta a Embolo, pronto a fare le valigie e a lasciare Monaco, o il solito Fabio Silva su cui però il Dortmund sta facendo sul serio. Le prossime ore saranno fondamentali per determinare il futuro della trequarti giallorossa. […]

(corsport)