Tutto su George: il Chelsea spara alto, Massara ci crede

IL TEMPO (L. PES) - Massara, insiste per George. Il ds giallorosso ha fatto ritorno nella Capitale nel primo pomeriggio di ieri dopo il blitz a Londra. L'incontro con il Chelsea ha chiarito la posizione del club inglese rispetto alla trattativa per il giovane attaccante esterno. L'operazione sarebbe possibile solo a titolo definitivo, poiché i Blues hanno soltanto uno slot disponibile per i prestiti e lo terrà libero per altri esuberi. Inoltre, sparano alto sulla richiesta del cartellino ed ora la Roma punta ad abbassare. Il lavoro di Massara sarà quello di lavorare sul costo del cartellino e sulla percentuale di futura rivendita. L'affare non è facile ma i giallorossi non faranno passi indietro. Ormai è sfumata la possibilità di arrivare a Sancho e le alternative restano poche. Si complica ulteriormente l'uscita di Dovbyk. Il Villarreal ha deciso di puntare su altri obiettivi per l'attacco e l'ucraino può restare nella Capitale. Verona e Parma sono sulle tracce di Baldanzi. Oggi nuovi contatti per Romano al Cagliari.