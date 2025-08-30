Tsimikas, è fatta: ok dal Liverpool. Ma Gasp vuole di più

Tre è il numero perfetto in questo momento nella testa di Gian Piero Gasperini. Tre come i punti di cui andrà a caccia stasera a Pisa, ma anche come i giocatori che si aspetta ancora da qui alla fine del mercato per rinforzare la sua Roma. Uno dei tre è praticamente chiuso, si tratta di Kostas Tsimikas, terzino sinistro che andrà a fare la coppia con Angelino, con il serio rischio di rubargli presto la scena. E che sarà l'ottavo arrivo di questo mercato giallorosso, dopo che ieri mattina è sbarcato Jan Ziolkowski. Gli altri due sono invece un trequartista sinistro e un centravanti. Se poi arrivasse anche un centrocampista in più (difficile) sarebbe anche meglio.

Tsimikas sarà presto un giocatore della Roma. A Liverpool hanno dato l'okay per il prestito secco, autorizzando il greco a fare le visite mediche con la Roma. [...] Ma oltre a lui Gasperini si aspetta subito anche il famoso trequartista sinistro. «Sono usciti tanti giocatori, circa dieci, quasi mezza squadra considerando solo i giocatori di movimento. Quello che puoi fare bisogna farlo subito. Non c'è più tempo da perdere». E Massara spera di accontentarlo già oggi. George è in attesa, ma sembra essere diventato il piano B. Mentre il C è Dominguez del Bologna, che con 15-17 milioni può essere portato a casa. Ma il ds ha in mano una carta a sorpresa, di cui ha parlato con Dan Friedkin. Già, perché il presidente ieri è sbarcato a Roma proprio per "autorizzare" degli extra-budget e capire come concludere il mercato.

Chi sogna però ancora l'arrivo di Sancho, rischia di restare deluso. Nonostante Gasperini ieri non abbia chiuso la trattativa, seppur mettendo i puntini sulle i. «Non so quali siano i margini di questi giorni. Lui è una possibilità di avere un valore aggiunto. Ma non bisogna pregare mai nessuno. Se lo capisce bene, altrimenti resterà dov'è». Per il centravanti, invece, resta in piedi l'idea Brobbey, ma anche l'ipotesi di uno scambio tra Dovbyk e Gimenez con il Milan. In attesa di news da Massara, Gasperini oggi si concentrerà soprattutto sul Pisa. «Una sfida insidiosa, in una piazza che torna con entusiasmo in Serie A dopo

tanti anni. Il Pisa ha la sua identità, Gilardino farà una grande carriera, anche da allenatore».

E per vincere oggi Gasperini ha in corsa una carta in più, quel Dybala che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ma può sicuramente aumentare i giri rispetto alla partita contro il

Bologna. «Esiste la Roma e Dybala e un valore aggiunto, soprattutto quando sta bene. È un grande giocatore, uno di quelli che crea un gap. E non sono in tanti. Anche lui deve partecipare 0 alla fase difensiva, anche se non gli chiederò mai una rincorsa di 70 metri. Ma nessun giocatore, per quanto importante, può essere spiazzante per la Roma». E il discorso vale per Dybala esattamente come per Pellegrini, che ieri Gasperini ha accompagnato elegantemente alla porta. «Lui e la società devono trovare la soluzione migliore per entrambi. Mi prendo il merito perché finalmente ora ne stanno parlando, dopo che mi sono già espresso so sulla vicenda. Lui ha voglia di giocare, di raggiungere nuovi obiettivi. Sapete qual è la situazione del suo contratto. Gli auguro il meglio, se andrà via. Il problema però è che alla fine del mercato mancano solo tre giorni». [...]

(gasport)