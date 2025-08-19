Trofeo Scopigno: partenza show con Roma-Lazio

È il giorno della Scopigno Cup Rieti World Football Tournament, una dei tornei calcistici giovanili più importanti, tanto da essere ormai paragonata alla storica Viareggio Cup. A questa edizione, riservata alla categoria Under 17, prenderanno parte dodici squadre, tra cui due formazioni internazionali come i giapponesi del Vegalta Sendai e i danesi del Midtjylland. Presenti anche Fiorentina, Atalanta, Benevento, Napoli, Avellino, Rieti, Ternana, Juventus oltre a Roma e Lazio che inaugureranno la manifestazione affrontandosi nel derby previsto oggi alle 15:30 al "Manlio Scopigno".

I giallorossi sono anche i detentori del trofeo, avendo sconfitto dodici mesi fa l'Atalanta per 4-2 in finale. La sfida di questo pomeriggio è ancora più interessante visto che sulla panchina dei biancocelesti debutterà il nuovo tecnico Cristian Ledesma che alla Roma ha già dato un dispiacere da calciatore [...]. Una delle particolarità di questa coppa, che avrà il suo epilogo il 22 agosto quando è in programma la finalissima, è la sua struttura itinerante. Oltre che sul terreno dello "Scopigno", sono previsti match anche al "Casola" di Napoli, nell'impianto comunale di Poggio Bustone oltre che al "Ciccaglioni" di Rieti e al "Tilesi" di Amatrice. [...]

(Il Messaggero)