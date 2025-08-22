Torino, in difesa manca ancora un uomo. In pole rimane Salah-Eddine

Il Torino è alla ricerca degli ultimi tasselli per completare la rosa a disposizione del tecnico Baroni. Dopo aver rinforzato il centrocampo (...), la priorità è ora trovare un terzino sinistro che possa fare da alternativa a Biraghi.

(...) Il profilo ricercato è quello di un giovane di prospettiva, un'operazione dai costi contenuti. In quest'ottica, uno dei nomi seguiti dal club granata è quello di Anass Salah-Eddine. L'esterno olandese, classe 2002 di proprietà della Roma, ha trovato poco spazio in giallorosso nei suoi primi sei mesi in Italia dopo l'arrivo a gennaio. Nella Capitale è chiuso e potrebbe quindi cercare a Torino la continuità necessaria per dimostrare le sue qualità.

Tra le altre piste seguite dal Torino ci sono Niccolò Fortini della Fiorentina e alcuni profili dal campionato francese. (...) Il mercato granata potrebbe non essere chiuso qui, con possibili ulteriori movimenti legati a eventuali uscite.

(Tuttosport)