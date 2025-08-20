Tommasi: "Il progetto Gasperini va accompagnato. Pellegrini mi piace, gli ricordo che c'è una fascia in campo e una nello spogliatoio"

IL MESSAGGERO - Damiano Tommasi, ex giocatore della Roma e oggi sindaco di Verona, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano. Ecco alcuni passaggi delle sue dichiarazioni:

Come le sembra la serie A?

«Ormai l'apice di una carriera è la Premier. Se penso che abbiamo celebrato i 40 dallo scudetto del Verona, e quelli erano gli anni di Platinì e Maradona...Tutti i big sono venuti da noi almeno fino agli anni '90-'00. Siamo in seconda fascia, pur avendo portato in finali europee nostre formazioni».

Ma chi deve competere come fa?

«Le grandi hanno bisogno di certi introiti, mentre le piccole si giocano la vita per non retrocedere. Forse bisognerebbe ridurre il numero delle squadre, delle partite, delle competizioni e pensare di più al progetto sportivo, che ora non è più centrale. La sperequazione sui diritti tra serie A e B rende la coperta troppo corta. Le nuove coppe tolgono spazio ai diritti tv di chi gioca solo il campionato e a cascata ne risente pure la Nazionale».

Il nostro è un campionato per "grandi anziani", pensiamo a Modric, Immobile, Dzeko.

«I club ragionano per la propria sostenibilità. Ci sono stati anche esempi di calciatori forti che non erano più giovanissimi: Ibra, Toni, Totti. Non è questo il problema, bisogna tornare a far allenare i calciatori. Si gioca tanto, gli obiettivi sono vitali e le rose si accorciano per gli infortuni: ripeto, la coperta è corta».

Gasperini può riprodurre a Roma il modello Atalanta.

«Il modello Atalanta è fatto di tante cose, lui era un elemento. Il modello Atalanta va bene per l'Atalanta. Lui ha in mano una squadra storica, con ambizione, se riesce a entrare nella testa dei giocatori si può togliere grandi soddisfazioni. Tutto sta a come si incrociano il suo carattere e quello della città. È uno che negli anni sa lasciare il segno. Il progetto va accompagnato».

A Liverpool ha rivisto gli amici dello scudetto?

«Quando ci ritroviamo sembra che il tempo si sia fermato».

Si rivede un po'in Cristante?

«No, calcia meglio lui di me».

Si ma Bryan, come lei, finiva sempre tra le riserve, e poi...

«Lui non ha mai avuto differenza di atteggiamento da considerato e non considerato. Mi diceva Trapattoni che la disponibilità faceva sempre la differenza. Uno così fa sempre comodo».

Pellegrini e la fascia.

«Mi piace, come ragazzo e come giocatore, poi sappiamo cosa voglia dire arrivare a scadenza: a Lorenzo ricordo che c'è una fascia che va in campo e una che resta anche nello spogliatoio. Nel 2001 c'era Totti capitano ma nello spogliatoio i leader erano numerosi».

Ghilardi, che viene dalla sua Verona, è pronto per la Roma?

«Secondo me sì, Roma va conosciuta e assimilata. Come le scarpe nuove: ci si deve adattare. E Gasp ha costruito molti difensori centrali».

La griglia del campionato?

«Le milanesi sono molto competitive. E poi Fiorentina e Roma hanno ottime qualità. La Juve? Non so quanto tempo ancora abbia di assestamento».