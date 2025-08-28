Svolta a sinistra: George-Tsimikas, la Roma vuole cambiare marcia

Gasperini si aspetta una svolta sulla fascia sinistra, che attualmente non da le stesse garanzie che da la destra con Wesley, Soulé e Dybala. Attualmente, Angelino non ha il cambio e il tecnico della Roma è costretto ad adattarci Rensch, mentre, chi gioca più avanzato sulla trequarti non convince. E allora il viaggio a Londra di Massara è servito proprio per cercare di sistemare la fascia sinistra. Il ds ieri ha fatto ritorno a Trigoria ed è tornato con la certezza di aver abbandonato la pista Sancho e la speranza di poter prendere Tyrique George. La Roma sta trattando il classe 2006 da oltre una settimana e, nonostante la valutazione fatta ieri di 30 milioni di euro, il Chelsea lo valuta 21-22 milioni più l'aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita. [...]

Sempre in Inghilterra, Massara ha preso contatti con il Liverpool per Kostas Tsimikas, giocatore individuato per fare la riserva di Angelino vista l'imminente partenza di Salah-Eddine. [...] Ieri, inoltre, sono rimbalzate anche alcune voci di un interessamento per Kobbie Mainoo, solo che il centrocampista è valutato 50 milioni di euro dal Manchester United, troppo per la Roma. [...]

(gasport)