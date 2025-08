Stasera coi Villains Massara ritrova l'amico Monchi

Si alza il livello: oggi alle 20.30 (19.30 inglesi), la Roma affronterà l'Aston Villa di Unai Emery. [...] Gasperini dovrà fare i conti con qualche assenza. [...] In attacco spazio a Dovbyk non vuole pensare alle voci di mercato degli ultimi giorni. I giallorossi sono pronti ad ascoltare offerte, ma ad oggi diversi club in giro per l'Europa hanno effettuato solamente dei sondaggi. Piace a Leeds, West Ham, Besiktas e Villarreal. Dietro all'ucraino spazio a Baldanzi e uno tra Pisilli e Soulé. Sulla destra aperto il ballottaggio tra Rensch e Wesley, mentre dall'altra parte Angeliño è sicuro del posto. La coppia di centrocampo dovrebbe essere composta ancora una volta da El Aynaoui e Koné. Gasp li sta provando insieme da diversi giorni e col Lens hanno dato risposte positive. [...] In Inghilterra per Aston Villa-Roma arriveranno Frederic Massara e Claudio Ranieri. Un tuffo nel passato per il ds giallorosso che ritroverà Monchi. [...] Ziolkowski è a un passo: la Roma ha offerto 6 milioni più 1.5 di bonus al Legia ed ha già l'ok del giocatore. Va avanti la trattativa col City per Echeverri, ma la squadra inglese non ha ancora aperto al prestito con diritto di riscatto che la Roma vorrebbe mettere a 35 milioni di euro. Intermediari arrivati in Inghilterra nella giornata di ieri per cercare di sbloccare l'operazione. L'argentino non vuole trasferirsi al Girona e ha messo i giallorossi in pole.

(Il Messaggero)