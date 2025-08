Stasera alle 20.30 contro l'Aston Villa: c'è Soulé

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Non era nulla di grave per Soulé e, dopo due giorni di riposo per far sgonfiare la caviglia, l'argentino ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. Il colpo subito nell'amichevole contro il Lens non ha lasciato pesanti strascichi e l'attaccante di Mar del Plata è pronto per giocare già stasera - calcio d'inizio al Bescot Stadium di Walsall alle 19.30 locali (20.30 in Italia, diretta Dazn) nell'amichevole l'Aston Villa. La sfida (prevista la presenza di circa 500 tifosi) con gli uomini di Emery, una delle avversarie più temibili nella prossima Europa League, rappresenterà il primo dei due test in Inghilterra, con la mini tournée che si concluderà sabato 9 con il match contro l'Everton. Oltre all'ex Juventus, si è rivisto con il resto dei compagni anche Wesley: lo staff tecnico lo sta gestendo con sedute mirate, visti i quasi tremila minuti già giocati in stagione con il Flamengo. Lavoro individuale invece per Dybala (l'obiettivo è averlo al 100% la prossima settimana), Vasquez, N'Dicka (reduce da un risentimento sciatalgico) e Ferguson. Il centravanti irlandese, arrivato nella Capitale con la formula del prestito oneroso (3,2 milioni) e diritto di riscatto (38,5 milioni), non si è mai allenato con i compagni Oltremanica e quindi stasera si prospetta una nuova occasione da titolare per Dovbyk. L'ucraino vuole dare una scossa alla sua estate, iniziata con un infortunio muscolare che gli ha fatto saltare parte della preparazione e con più ombre che luci nei primi minuti disputati nelle gare di precampionato. Gasperini lo ha stimolato nell'intervista rilasciata lunedì, ora sta a lui dare dei segnali incoraggianti.