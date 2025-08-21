Stallo Sancho, Massara in attesa. A centrocampo piace Atangana

L'ufficialità di Bailey ha smosso parzialmente il calciomercato della Roma, ma l'infortunio ha già frenato gli entusiasmi. Il tempo stringe e Gasperini aspetta altri acquisti. L'obiettivo numero 1 per l'attacco è ancora Jadon Sancho, ma neanche gli interventi diretti di Gasp e della proprietà hanno portato a dei cambiamenti sostanziali. L'inglese non ha mai aperto ai giallorossi fino ad oggi e si sta ancora guardando intorno. Vuole giocare la Champions e per questo ha messo in stand by la ricca offerta da 9 milioni a stagione del Besiktas. Attende una chiamata della Juventus che però deve prima liberarsi di Nico Gonzalez oppure quella del Borussia Dortmund. (...) Sulla lista anche Ezzalzouli che ha anche il passaporto spagnolo oltre a quello marocchino. Gil e Solomon sono stati offerti, ma ad oggi non infiammano Gasperini che aspetta Sancho. Ma non per tutta la vita. (...) Per il centrocampo il nuovo nome è quello di Valentin Atangana del Reims. Capitolo cessioni: il Napoli ha chiesto informazioni per Dovbyk. È un pallino di Manna che avrebbe voluto portarlo alla corte di Conte già l'anno scorso. L'infortunio di Lukaku ha costretto i partenopei a tornare con forza sul mercato, ma il ds vorrebbe prendere un centravanti in prestito. Soluzione che non piace alla Roma. Proprio per questo moti-vo Conte ha virato su Hojlund, altro obiettivo di Gasp. (...)

(Il Messaggero)