Spunta Bailey per l'attacco. Echeverri: ok al prestito secco

Si insiste per Echeverri, si lavora per Fabio Silva e si chiede all'Aston Villa l'eventuale disponibilità per Leon Bailey. A Trigoria, quindi, sono ore febbrili. Il ds Massara deve cercare di risolvere il nodo attacco il prima possibile, anche per fornire a Gasperini il materiale giusto. Il nuovo nome è proprio quello di Leon Bailey, valutato 30 milioni dall'Aston Villa e che può giocare sia a destra che a sinistra. Contemporaneamente, Massara ha ripreso i contatti con il Manchester City per Echeverri. La Roma sta valutando di prenderlo in prestito secco. Infine, Fabio Silva, che ha già un accordo con i giallorossi ma manca quello con il Wolverhampton.

(gasport)