Sprint Massara: servono altri tre acquisti

Gian Piero Gasperini ha fiducia, aspetta, con un briciolo di fretta, visto che il campionato sta per spalancare le porte. Sa che all'appello manca ancora qualcosa: tre calciatori, almeno. Uno là davanti, un difensore (o forse due), più un esterno sinistro, che possa alternarsi o fare concorrenza ad Angeliño. [...] In attacco, l'input è, "più si sta e meglio è": Gasp utilizza tante punte, esterni, centravanti, a volte sostituisce tutta la terna offensiva durante le partite. La Roma è già piena di attaccanti, non tutti sono compatibili con le idee del tecnico, forse lo saranno, lo vedremo. Di sicuro è necessario/urgente uno che abbia la capacità di accelerazione, il cambio passo, assist e gol nei piedi. Il calciatore individuato è noto, Echeverri del City, che è disposto ad aprire al prestito secco, ma non di più. [...] La lista degli attaccanti non si ferma solo all'argentino, Massara ha individuato un paio di calciatori dello Shakhtar: Eguinaldo, 20 anni, e Kevin, 22, entrambi brasiliani, entrambi talenti sui tante squadre hanno messo gli occhi addosso. Quest'ultimo è valutato una quarantina di milioni, mentre il primo si può prendere a meno, quindici-venti. Un prestito con diritto (in stile Ferguson) o obbligo di riscatto sarebbe la formula migliore per la Roma, non per ragioni finanziarie (cioè che non ci sono i soldi) ma per una pura questione di bilancio, dei famosi paletti. [...] La Roma non ha smesso di monitorare nemmeno Fabio Silva, che resta sul taccuino di Massara, disposto ad accogliere "scarti" dalla Premier, ma questa è una possibilità che potrà aprirsi più avanti. [...] In difesa è in arrivo Ziolkowski (trattativa in dirittura), e se tutto andrà per il verso giusto, Gasp lo avrà a disposizione intorno a Ferragosto. [...] Dato per bocciato anche Salah-Eddine, che non è riuscito a convincere Gasperini. Se arriva un acquirente, potrebbe partire pure Rensch, e per lui vale lo stesso discorso dell'esterno olandese. Infine c'è la questione Pellegrini, la Roma sta aspettando il suo recupero. Il fatto che vada in scadenza non turba né Gasperini né la dirigenza: di Lorenzo si fidano e sanno tutti che l'ultimo sua anno di contratto non influirà sul rendimento, come fu ai tempi del Milan per Donnarumma. Il rinnovo? Al momento non è un tema ricorrente a Trigoria (né in questo ritiro inglese, Lorenzo nemmeno è presente), poi si vedrà. [...]

(Il Messaggero)