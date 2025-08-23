Spaccio di coca in Curva Sud: nuovi guai per due ultras

Altre due partite che planano al centro dell'inchiesta sullo spaccio di cocaina in Curva Sud. Dopo il provvedimento dello scorso aprile, il giudice per le indagini preliminari accogliendo le osservazioni del pubblico ministero, contesta la cessione di diverse dosi di cocaina anche nelle partite Roma-Brighton e Roma-Sassuolo. Il sistema stadio è emerso al momento dell'arresto di uno dei componenti del "Gruppo Quadraro", frangia ultrà giallorossa sorta sulle ceneri degli storici Fedayn. Si tratta di Emanuele Salvati che gestiva la piazza di spaccio allestita nei bagni della Curva Sud. Era lui a portare la droga all'Olimpico e a smerciarla. [...]

(Il Messaggero)