Soulé piega l'Everton. Ok El Aynaoui e Ghilardi. Gasp: "Serve una punta"

Gian Piero Gasperini ha espresso grande soddisfazione dopo una "bellissima riunione" con la proprietà Friedkin, nella quale ha sentito "cose importanti" che si augura "verranno realizzate", un chiaro segnale di rassicurazioni sul mercato. La Roma ha concluso la sua tournée inglese con una vittoria per 1-0 sull'Everton nel nuovo Hill Dickinson Stadium, un successo che ha rilanciato il morale dopo il pesante ko con l'Aston Villa.

In campo, si è vista una Roma più solida. Il gol decisivo è arrivato a venti minuti dalla fine, opera di Matías Soulé: servito da Mancini, l'argentino ha controllato, rientrato sul sinistro, e ha disegnato una traiettoria perfetta che ha superato Pickford. La sua giocata di qualità ha confermato la sua crescita, ricevendo i complimenti del tecnico: "Le mie pagelle sono tutte positive, anche Soulé".

Gasperini ha elogiato l'impegno della squadra in preparazione e ha segnalato segnali incoraggianti anche da El Aynaoui, provato con successo in posizione più avanzata, e da Ghilardi, autore di un buon debutto. L'allenatore ha anche difeso Dovbyk, spesso oggetto di critiche: "Sotto il piano atletico è in crescita. Leggo che a me non piace, ma non l'ho mai detto. Mi piacciono tutti i giocatori della Roma (...)."

La squadra ora osserverà tre giorni di riposo prima dell'ultimo test pre-campionato a Frosinone contro il Neom, in vista dell'esordio in Serie A contro il Bologna, con la speranza di avere una rosa più completa.

(Repubblica)