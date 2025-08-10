Soulé illumina la Roma di Gasp

Quattro passi indietro con l'Aston Villa, uno in avanti con l'Everton. A due settimane dall'inizio del campionato, la Roma mostra un miglioramento fisico, ma le idee in campo appaiono ancora in fase di rodaggio. La squadra di Gian Piero Gasperini ha vinto l'amichevole contro i Toffees grazie a un guizzo di Matías Soulé, che si è acceso, illuminando la manovra giallorossa e rendendola più efficace di quanto (ancora) non sia.

La squadra torna a casa stanca e affaticata, e martedì si ritroverà a Trigoria. Gasperini, seppur soddisfatto non completamente, si affida ora a Massara per accelerare la ricerca di un attaccante e non solo: il tempo per i rinforzi è poco e va recuperato in fretta.

La Roma di Gasperini è apparsa più sciolta rispetto alla sconfitta contro l'Aston Villa. Tatticamente, ha cercato di mantenere i principi "gasperiniani": corsa intensa, compattezza e aggressività, con l'obiettivo di "bullizzare" gli avversari per tutto il campo. La strada è ancora lunga, e servono nuovi giocatori. Gasperini ha approfittato dell'ultima giornata in Inghilterra per testare la formazione che presumibilmente affronterà il Bologna alla prima di campionato, (...).

In difesa, con Celik squalificato per l'esordio, Ghilardi ha preso il posto come esterno destro dei centrali, affiancando l'inamovibile Mancini e Hermoso, che spinge per un posto da titolare. El Aynaoui è stato provato nel ruolo di trequartista di sinistra, dove ha mostrato buone cose, risultando uno dei migliori in campo. Nonostante la sua prestazione dignitosa, in quel ruolo manca però un giocatore con caratteristiche specifiche, e la Roma ne risente, penalizzando anche Dovbyk (sostituito poi da Ferguson), che fatica a entrare nel vivo del gioco.

A brillare più di tutti è stato proprio Matías Soulé, uno dei più convincenti (...). L'Everton non è l'Aston Villa, ha un paio di giocatori buoni e nulla di che. Un buon test per una Roma con voglia, ma ancora incompleta.

(Messaggero)