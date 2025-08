Soulé gol e la Roma va

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Altra amichevole e altra vittoria per la Roma di Gasperini. Nel test contro il Lens, valevole per il «Trophée 1906», i giallorossi sono usciti dal campo con un successo per 2-0 grazie ai gol di Mancini in mischia sugli sviluppi di una punizione e di Soulé, il più positivo tra i suoi (non preoccupa la lieve distorsione alla caviglia che lo ha costretto al cambio). Tra le note più liete dell'impegno in Francia il tecnico piemontese può sicuramente annotare la fase di non possesso, con la squadra capace di mantenere ancora una volta la porta inviolata. Ma a colpire di più, al di là del fatto che non è stato subito alcun gol nei cinque test fin qui disputati, è l'applicazione del gruppo nel lavoro uomo su uomo a tutto campo e la pressione asfissiante sin dai primi momenti dell'azione avversaria. Un tratto distintivo dell'idea tattica di Gasp, ben visibile nelle prime uscite dopo appena venti giorni di lavoro a Trigoria e confermato anche con il Lens: entrambe le reti nascono da questa situazione di gioco. Da rivedere le due imbucate subite ad inizio gara (buon salvataggio di Wesley e parata di Svilar in uscita), con un aggiustamento immediato che ha dato i suoi frutti, evitando di lasciare troppo spazio tra difesa e centrocampo.

Come detto il migliore in campo è stato Soulé, che ha messo in mostra sprazzi della sua capacità di saltare l'uomo e di creare superiorità numerica con il dribbling. Facendo ricredere subito anche lo stesso Gasperini, infuriato per un lancio completamente sballato. Ma una manciata di secondi dopo l'argentino si è prontamente rifatto, siglando con un sinistro dal limite il gol del raddoppio. In miglioramento El Ayanoui, che, avendo la capacità di farlo, deve sveltirsi nella fase di possesso palla. Dove l'intera squadra può fare molto di più.

L'unica piccola nota stonata della sfida allo stadio Bollaert-Delelis è stato il ko di N'Dicka: al 40' è stato costretto al cambio per via di una distrazione muscolare alla coscia. L'infortunio sarà valutato meglio nelle prossime ore, ma le sue condizioni non preoccupano lo staff medico e non ci si aspetta un lungo stop.

Adesso per la Roma inizierà il ritiro Oltremanica: ieri, dopo la partita, la squadra è volata alla volta dell'Inghilterra, dove oggi, nel centro sportivo di Burton upon Trent, andrà in scena una singola seduta pomeridiana (domani invece doppio allenamento). Massara è rientrato invece in Italia - mercoledì raggiungerà la squadra - per continuare a dedicarsi al mercato. Con il nome di Echeverri come preferito per rinforzare il reparto offensivo, che anche contro il Lens ha fatto vedere di essere migliorabili negli uomini e nei meccanismi di gioco.