Sos ala: tutti i nomi per Gasp

[...] Tra allenatore e direttore sportivo - ieri dopo la partita di Lens è volato a Roma per riprendere le trame di mercato - c'è una buona sintonia: grazie a questa comunione d'intenti, Gasp ha ottenuto il difensore che voleva in base alle risorse disponibili (Ghilardi) e il terzino dei desideri cercato purea Bergamo (Wesley). El Aynaoui e Ferugson sono altri due potenziali pedine nel suo scacchiere ideale, eppure manca ancora un tassello, forse il più importante, affinché il progetto cominci a prendere forma: l'ala che possa far decollare il 3-4-2-1. Tutto il resto del mercato sarebbe di contorno: un centrocampista in più, un altro difensore, una punta se partisse Dovbyk, valutato 38 milioni, e magari pure qualche intuizione a buon prezzo. Sull'esterno no, non si può indietreggiare. [...] In conclusione, un'ala dal dribbling facile e capace di generare progressioni inarrestabili in campo aperto la Roma non ce l'ha. E all'allenatore servirebbe come il pane. Echeverri, il funambolo argentino del City, ieri ha fatto sapere alla Roma di aver rifiutato l'opzione Girona, di fatto la seconda squadra dello sceicco Mansour. È un segnale che a Trigoria hanno apprezzato e che potrebbe avvicinare gli inglesi alle richieste giallorosse: inserire cioè un diritto di riscatto oltre al prestito, a costo di concedere un contro-riscatto a favore del club d'origine. Qualche timido segnale di apertura da Manchester pare esserci stato, la trattativa però è tutt'altro che in dirittura d'arrivo. Nel frattempo, Massara sta lavorando al piano Dorgeles Nene. Se il Salisburgo si dicesse disposto a cedere in prestito l'esterno maliano, un mix di velocità e muscoli, reduce da 15 gol e 9 assist nell'ultima stagione, allora questa diventerebbe la strada principale. [...]

(Corsport)