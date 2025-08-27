Sorpasso George

IL TEMPO (L. PES) - Missione, per ora, non ancora compiuta. Il viaggio di Massara a Londra, col ds che farà ritorno oggi nella Capitale, non ha ancora portato svolte nell'ultima settimana del mercato giallorosso tra incontri e attese che in queste ore dovranno per forza di cose avere delle risposte. Il ds giallorosso è volato in Inghilterra per mettere la parola fine, in un senso o nell'altro, alla telenovela Sancho. E la sensazione è che ormai, a meno di clamorosi ribaltoni, l'inglese del Manchester United è stato scavalcato dal giovane George, con cui condivide il procuratore. Nella serata di lunedì Massara ha incontrato il procuratore dei due attaccanti Emeka Obasi facendo successivamente visita al Chelsea per trattare in prima persona il diciannovenne esterno d'attacco.

L'ex Dortmund, che in queste ultime settimane sembra aver messo il calcio in secondo piano, non ha ancora accettato la proposta della Roma che ora ha deciso di affondare il colpo sul classe 2006. I dialoghi con i Blues sono aperti e le prossime ore saranno decisive.

Non manca la concorrenza con il Lipsia che si è interessato negli ultimi giorni. Ora serve l'offerta giusta per provare a convincere la proprietà del Chelsea a privarsi di uno dei giovani più interessanti della rosa, ma l'aiuto di Obasi potrebbe fare la differenza. A proposito di Inghilterra, Massara continua a trattare anche col Liverpool per Tsimikas. I Reds continuano a pretendere un trasferimento a titolo definitivo (o un prestito che abbia un obbligo di riscatto) ma il ds cercherà di attendere fino alle ultime ore del mercato per strappare un trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto.

Nessuna novità, invece, sul fronte uscite. Soprattutto per Pellegrini e Dovbyk, i nomi più pesanti del mercato in uscita dei giallorossi. Come il Villarreal, anche il Newcastle non può spingersi oltre un prestito con diritto di riscatto. Formula che non viene minimamente presa in considerazione a Trigoria. Nulla di nuovo anche sul fronte del centrocampista, con l'entourage che continua a lavorare alla ricerca di una soluzione. Nelle ultime ore, invece, il Verona si è interessato a Baldanzi, altro profilo in uscita dalla rosa giallorossa. Difficile ormai il passaggio di Salah-Eddine al Cagliari, con i sardi che hanno atteso l'olandese per qualche giorno ma ora sono pronti a virare su altri obiettivi. Sull'ex Twente resta l'interesse del Torino, anche se la volontà del laterale è quella di tornare in Olanda. Prosegue con i rossoblù, invece, la trattativa per Romano: da sciogliere alcuni nodi sul diritto di riscatto che la Roma vorrebbe alto, oltre a un controriscatto garantito.