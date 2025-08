Sollievo per Soulé e N’Dicka

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Il ritiro della Roma al St' George's Park di Burton-upon-Trent è iniziato con una doppia buona notizia per Gasperini. Soulé e N'Dicka erano infatti stati costretti al cambio nell'amichevole con il Lens, rispettivamente per una lieve distorsione alla caviglia sinistra e per una pizzicata alla coscia. Le loro condizioni però non destano preoccupazione, confermando le buone impressioni del post-partita. L'ivoriano ha accusato soltanto un risentimento sciatalgico: svolgerà per qualche giorno lavoro individuale. Per l'argentino si valuterà il ritorno in gruppo giorno per giorno. Ancora a parte Dybala.