Sold out e liste d'attesa per settembre, il doppio record degli abbonamenti

Le campagne abbonamenti di Roma e Lazio si sono concluse con numeri in crescita e grande entusiasmo da parte dei tifosi. La Roma ha raggiunto la quota eccezionale di 40.000 abbonati, sospendendo la vendita dopo appena due settimane per il rapido sold out. Si tratta del miglior risultato dai primi anni Duemila, sotto la presidenza Sensi.

La risposta del pubblico giallorosso è stata travolgente: il 94% dei vecchi abbonati ha rinnovato, e in poche ore anche i nuovi posti disponibili sono andati esauriti. I Friedkin hanno scelto di fermare la campagna, intitolata "Core de 'sta città", per garantire una disponibilità di circa 20.000 biglietti per le singole partite, rinunciando a un potenziale record superiore. Il successo è stato favorito anche da formule agevolate, come l'opzione "plus", che alimenta la striscia di sold out registrati nelle ultime stagioni e accompagna con fiducia l'inizio del nuovo ciclo tecnico guidato da Gian Piero Gasperini, affiancato da Claudio Ranieri e Frederic Massara.

Sull'altra sponda del Tevere, la Lazio ha chiuso la sua campagna a 29.163 tessere, il secondo miglior risultato dell'era Lotito. (...)

(La Repubblica)