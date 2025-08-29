Si cerca lo scambio Dovbyk-Gimenez. Più vicino Tsimikas

Roma e Milan tornano a ragionare sullo scambio delle rispettive punte: Artem Dovbyk in rossonero e Santiago Gimenez in giallorosso. Un'idea di mercato di qualche settimana fa, tornata di moda nelle ultime ore dopo le difficoltà del Milan nel chiudere Vlahovic e quelle della Roma di piazzare l'ucraino. Due urgenze diverse che potrebbero trovare una soluzione unica nelle ultime ore di mercato, con uno scambio di prestiti in stile Abraham-Saelemaekers lo scorso anno. Dovbyk aveva già aperto all'ipotesi Milan, mentre Gimenez resta più dubbioso sulla destinazione romanista: nelle ultime settimane ha

rifiutato alcune destinazioni all'estero e la sua agente ha formalmente smentito l'operazione ("fake news"). (...) Gasperini vorrebbe un profilo diverso da Dovbyk. L'investimento della Roma sembra focalizzato sull'ala sinistra (George), per questo uno scambio di prestiti potrebbe essere una soluzione pronto uso per assecondare le richieste dell'allenatore di Grugliasco. (...) Stamattina previsto l'arrivo a Roma di Ziolkowski. Intanto un altro cambio negli uf-ici di Trigoria dal l'arrivo del nuovo Cfo Jason Morrow: addio anche a Priscilla Bortoloni, ex protocol manager del club giallorosso.

(La Repubblica)