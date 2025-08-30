Sei rivali sono inedite. Plzen, ricordi Dzeko?

Rangers e Celtic, Lilla e Nizza, Stoccarda e Midtjylland, tutte mai affrontate, faranno salire a 218 il numero delle avversarie ufficiali della Roma in quasi 99 anni. Due su due le sconfitte col Panathinaikos: un doppio 2-3 in EL nel 2009-10, nella stagione dello scudetto sfiorato con Ranieri. Il Viktoria Plzen tornerà per la terza volta all'Olimpico dove è stato travolto 4-1 in EL nel 2016 e 5-0 in Champions nel 2018, in entrambi i casi con una tripletta di Dzeko.

Gasperini, vincitore nel 2023-24 con l'Atalanta (unico trofeo in 22 anni di carriera, giovanili a parte), ha già affrontato 4 delle 8 avversarie romaniste: 0-3 e 3-2 col Genoa contro il Lilla di Rudi Garcia in EL nel 2009; 4-0 fuori e 1-1 a Bergamo col Midtjylland nel 2020 il

Champions; 0-0 col Celtic e 2-0 a Stoccarda, sempre con l'Atalanta, nel 2024 ancora in Champions.

(corsera)