Scossa all'attacco

IL TEMPO (L. PES) - La Roma tenta il tutto per tutto. Rivoluzionare l'attacco in quattro giorni per accontentare Gasperini e aumentare la qualità del reparto offensivo. È questa la missione che spetta al ds giallorosso Massara, alle prese con trattative dell'ultimo minuto che spesso nascono più per necessità che per desiderio. È questo il caso che ri-guarda Dovbyk, arrivato lo scorso anno dal Girona per quasi 40 milioni e ora accom-pagnato alla porta dal club giallorosso. L'ucraino dopo una stagione altalenante non ha convinto Gasperini e ora è nella lista dei partenti. Da settima-ne l'entourage è alla ricerca di soluzioni per la punta e ieri da Trigoria è arrivato l'ennesimo segnale di separazione. L'ultima idea, dopo la trattativa arenata col Villarreal (soprattutto per la volontà del ragazzo) e col Newcastle che ha investito tutto su Woltemade, è quella di uno scambio di prestiti col Milan. Nella Capitale Santi Gimenez e Dovbyk da Allegri. Un'opportunità, appunto, più che un'idea vera e propria, che farebbe comodo ai rossoneri alla ricerca di un centravanti di peso e a Gasp che potrebbe provare a valorizzare il messicano. Ma proprio la volontà dell'ex Feyenoord, al momento, blocca ogni discorso. Dopo la gara di stasera a Lecce la dirigenza rossonera approfondirà il discorso con l'agente ma al momento lo scambio, sullo stile di quello della scorsa estate tra Abraham e Saelemaekers, non decolla. Il grande obiettivo della coda di mercato romanista, però, re-sta l'ala sinistra. Chiusa la telenovela Sancho Massara ha parlato direttamente col Chelsea per George, e ora cerca l'offerta giusta per convincere i Blues che inizialmente hanno sparato alto. E che soprattutto lasce-rebbero partire il giovane talen-to solo a titolo definitivo a causa degli slot per i prestiti all'estero quasi terminati. Vicino il ritorno di Salah-Eddine in Olanda, col Psv che ha accelerato per il terzino orange

arrivato a gennaio nella Capitale. Probabilmente si tratterà di un prestito con diritto di riscat-to e con la stessa formula i giallorossi sono pronti a chiudere Tsimikas col Liverpool. Il greco ha accettato la destinazione e dopo l'apertura dei Reds alla formula a titolo temporaneo la trattativa si avvicina alla conclusione. Ultimi dettagli anche per il pas-saggio di Baldanzi in prestito al Verona. L'ex Empoli pronto a riabbracciare il tecnico che lo ha lanciato in A Paolo Zanetti. Il trequartista potrebbe essere già oggi in città. Giornata di arrivi anche a Roma dove alle 9.45 sbarcherà Ziolkowski, difensore ormai ex Legia Varsa-via con la quale ieri sera ha giocato l'ultimo match in Conference. È l'ultimo rinforzo nel reparto difensivo per Gasp. Nulla di nuovo, infine, sul fronte Pellegrini. Una sua partenza sbloccherebbe l'arrivo di un nuovo centrocampista con Floentino del Benfica (sul quale il Burnley ha superato l' Om ed è vicino alla chiusura) in pole: i lusitani chiedono 25 milioni.