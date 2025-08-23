Sancho storia infinita, l'inglese tentenna. E anche Ziolkowski resta bloccato

La Roma continua a coltivare l'idea Jadon Sancho, il rinforzo che Gasperini considera ideale. Con il Manchester United l'intesa per 23 milioni di euro è già stata raggiunta, ma la trattativa resta bloccata dalla scelta del giocatore, che non ha ancora espresso la volontà di trasferirsi. A Trigoria non intendono attendere e sperano in una risposta rapida. Sullo sfondo, resta incerto il futuro di Artem Dovbyk: il Villarreal insiste ma manca ancora l'accordo con la Roma. Il Napoli, invece, segue l'attaccante senza aver fatto passi concreti. Non si è ancora sbloccata, infine, la trattativa con il Legia Varsavia per Ziolkowski, che si è promesso e rifiuta tutte le soluzione alternative.

(corsera)