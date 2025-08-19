Sancho sì, no, forse. Ma la Roma (ri)pensa a Fabio Silva e Rowe

Sancho ha ringraziato per l'offerta, la Roma un po' meno per la perdita di tempo. È davvero tutto finito? Mai dirlo, con il mercato aperto. È andata cosi: il direttore sportivo

Massara si è tirato indietro ieri mattina dopo l'ulteriore richiesta di tempo dell'inglese, i cui agenti però nel pomeriggio hanno ricontattato il club per verificare lo stato dell'arte.

Siamo alla strategia. Ma di sicuro la Roma ha (ri)cominciato a battere piste alternative.

Chiuso Bailey [...], dopo il sesto colpo è caccia al settimo. Partendo da un punto chiaro: la Roma ha esaurito i posti per gli extracomunitari [...]. Massara ora è costretto a restringere il campo all'Europa.

Se non sarà Sancho, chi può arrivare? E ancora: quanti altri giocatori servono per completare il reparto offensivo? In teoria servirebbe un solo giocatore. Anche se non è un mistero che Dovbyk potrebbe partire in caso, di offerta. L'ucraino è tutt'altro che intoccabile e poco ha fatto durante il precampionato per smentire questo scenario. Krstovic è lì che aspetta, anche Piccoli è un'ipotesi. Ma con l'ucraino ancora a Trigoria, la Roma ha spazio solo per un altro innesto davanti. Senza Sancho, riprende quota la pista che porta al portoghese Fabio Silva, che ancora non si è mosso dal Wolverhampton [...]. L'altro scenario prevede invece l'arrivo di un esterno puro. La Roma si è informata con il Marsiglia per Jonathan Rowe, inglese classe 2003, proprio ieri messo fuori rosa dal tecnico De Zerbi per un litigio con l'ex juventino Rabiot. Sul giocatore c'è anche il Bologna: è nella lista di Massara, è un nome che va tenuto in considerazione. Non l'unico, però. È infatti aperta anche la via che porta a Siviglia, dove gioca il marocchino con passaporto spagnolo Ezzalzouli, anche lui un destro che ama giocare a sinistra.

[...] Attenzione alle uscite: il muro su Koné resiste, da valutare a fondo il pressing ancora attuale del Neom per Ndicka. Se così fosse, Massara dovrebbe metter mano con forza anche alla linea difensiva. Il tutto con il fiato sul collo di un allenatore che ha fatto capire più volte quanto poco gradisca le tempistiche lunghe degli affari. Ma anche così va il mercato.

(corsera)