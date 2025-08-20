Sancho non ritratta. Bailey non basta: Gasperini vuole di più

Non basterà il risentimento di Gasperini per convincere Jadon Sancho a ritrattare. La nuova dottrina sul mercato è stata chiara fin dall'inizio dell'estate: la Roma vuole solo giocatori che manifestano chiaramente la volontà di vestire giallorosso. Da parte dell'inglese, questa sensazione non è mai stata percepita, soprattutto nelle telefonate tra il club, Jadon e il suo entourage, che ha rialzato la posta sull'ingaggio rispetto a quanto pattuito inizialmente.[...] Nessuna discesa in campo della proprietà, quindi. Dal canto loro, i Friedkin sposano la dottrina Massara: il direttore sportivo non ha intenzione di piegarsi alle richieste al rialzo di Sancho, il prescelto da Gasperini per il ruolo di ala sinistra, ricoperto - al momento- dal solo El Shaarawy. [...] Adesso un altro reset, l'ennesimo del mercato romanista. Cambi di traiettoria che rallentano la costruzione della squadra e preoccupano l'allenatore, costretto a schierare - il 23 agosto la prima di Serie A con il Bologna - una rosa incompleta, il prototipo di quanto si era immaginato nei primi giorni del ritiro, quando aveva scampanellato («bisogna recuperare sul mercato, sono preoccupato») incassando dalle trattative risposte intermittenti. Una situazione non certo ideale, ma riparabile. [...] Ma è sulle ali che il tecnico si aspettava di più. Leon Bailey - atterrato ieri a Ciampino tra l'entusiasmo di circa 50 tifosi («forza Roma», ha urlato il giamaicano con le mani al cielo) - gli piace tanto, ma il no di Sancho ha smorzato l'entusiasmo che, in questi giorni, il tecnico aveva ritrovato sognando il doppio colpo. [...] Con ogni probabilità, Gasperini adatterà il giamaicano a sinistra, provandolo già sabato contro il Bologna, gara d'esordio in Serie A e primo, vero test del mercato giallorosso.

(la Repubblica)