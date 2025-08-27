Sancho non apre. Gasp, c’è George

Non si sblocca. Non apre. Non dice di no ma nemmeno sì. E a questo punto la mancata risposta equivale a un no. Non è servito nemmeno prendere l'aereo, andare a Londra, parlare de visu con Sancho e il suo agente. Un muro di gomma, almeno sino a ieri sera. Trattativa chiusa? Mai dire mai nel mercato ma è chiaro che al 27 agosto le speranze sono ormai ridotte al minimo. Perché il nazionale inglese [...] sembra quasi aver staccato la spina. Per questo motivo il ds nel pre Roma-Bologna parlava di motivazioni. La cosa curiosa però è che l'alternativa a Sancho sia George, assistito dallo stesso agente dell'ex Dortmund. Che a quanto pare ha un grande ascendente sui due ragazzi.

Tuttavia anche per George, la trattativa va definita. Perché il ragazzo non vuole muoversi in prestito ma soltanto a titolo definitivo. La Roma è d'accordo ma bisogna trovare l'intesa sul costo del cartellino e sulla percentuale della futura rivendita. Uno stallo che preoccupa Gasperini. Anche perché Sancho, con tutte le problematiche che si porta dietro, è un calciatore formato, da rilanciare questo sì, ma pronto. E se sta bene è uno che fa la differen-za. In Premier, in Bundesliga, figuriamoci in serie A. George invece è poco più di un ragazzino, di talento sicuramente ma che nella passata stagione ha giocato appena 10 partite da titolare [...]. La forbice agli occhi dell'allenatore è a dir poco ampia. [...] E a sinistra invece serve un titolare che possa alternarsi con Bailey, come a destra lo faranno Soulé e Dybala. [...]

Il viaggio di Massara a Londra è servito per allacciare i rapporti con gli agenti di Tsimikas, terzino greco del Liverpool (la formula proposta dalla Roma è il prestito secco: attesa la risposta dei Reds). E capire se realmente Fabio Silva è ormai perduto, come sembra, destinazione Dortmund. Serve il colpo di scena, che magari poteva arrivare se il Villarreal, dopo aver venduto per 30 milioni più bonus Yéremi Pino al Crystal Palace, avesse reinvestito gran parte di quella cifra per Dovbyk. Ma qualcosa nelle ultime ore non è andato come ci si augurava e la pista è quantomeno in stand-by se non addirittura raffreddata. [...] A Londra Massara ha provato a capire se l'interesse del Newcastle fosse veritiero. La risposta è stata affermativa ma il prestito offerto dal club inglese è stato rimandato al mittente. A centrocampo si continua a parlare con il Monza per Pessina mentre si è arenato il trasferimento di Salah-Eddine al Cagliari. L'olandese vorrebbe tornare in patria. Tante situazioni con appena 5 giorni per risolverle. Non sarà semplice.

