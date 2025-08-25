Sancho no, anzi sì: Trigoria a due binari. Il club frena, l'allenatore ci spera ancora

[...] Quello che è andato in scena sabato sera, e che è ovviamente passato in secondo piano dopo il convincente successo sul Bologna, è singolare. Prima della partita, il ds Massara allontana definitivamente le voci su un approdo di Sancho in giallorosso, dicendo che il calciatore non ha le motivazioni giuste. Ma, poi, nel post-gara Gasperini decide di correggere il giornalista della Rai e ammettere che in realtà Sancho non ha mai rifiutato la Roma. Due binari paralleli, come se il club ormai si fosse messo l'anima in pace, mentre, il tecnico ancora ci spera. [...]

Chi invece ha fatto capire di essere imprescindibile, è Manu Koné. Il francese ad oggi è un giocatore difficilmente sostituibile e, anche se pecca ancora sulla qualità di tiro, grazie a Gasperini potrà migliorare anche in quel fondamentale. Il tecnico, quindi, va assecondato e se crede di avere le forze per rilanciare un calciatore come Sancho, bisogna puntare sull'inglese. Se poi, non è proprio possibile, va preso un profilo simile al suo. [...]

(Il Messaggero)