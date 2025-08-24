Sancho lontano, si valutano Embolo ed Elmas. Più vicino il terzino Tsimikas

La pista Jadon Sancho si complica sempre di più. L’esterno inglese, considerato la prima scelta di Gasperini per l’attacco giallorosso, non ha ancora dato una risposta definitiva. L’inserimento del Bayern Monaco, inoltre, rischia di allontanare ulteriormente l’obiettivo. (...) La Roma, però, non resta ferma. Sul taccuino resta anche Elmas del Lipsia, mentre per la corsia mancina il nuovo nome è quello di Kostas Tsimikas: i primi contatti con il Liverpool sono stati avviati per un prestito con diritto di riscatto. (...) In difesa la trattativa per Ziolkowski è ormai in dirittura: il centrale polacco vuole solo i giallorossi, ma il Legia Varsavia vorrebbe trattenerlo fino al playoff di Conference League contro l’Hibernian del 28 agosto. Capitolo attacco: dopo la chiusura di Fabio Silva al Borussia Dortmund, il profilo individuato come “jolly” è Breel Embolo. L’attaccante del Monaco, valutato circa 15 milioni, resta nel mirino: la prossima settimana i contatti con il club francese entreranno nel vivo.

(gasport)