Sancho è più di un’idea. Bivio Dovbyk o Krstovic

[...] Nelle ultime ore è venuta fuori l’idea Sancho: l’inglese 25enne di proprietà di Manchester United è un profilo su cui il club sta provando a lavorare, è al vaglio l’eventuale fattibilità dell’operazione, al momento ancora complicata da cifre importanti e dalla concorrenza della Juventus (che segue il giocatore da mesi ma non ha ancora affondato il colpo con i Red Devils. Il club ha comunque garantito a Gasperini che la rosa verrà completata e Massara ha aperto diverse porte nelle ultime settimane: l’idea Echeverri resta viva, si attenderà per capire se il Manchester City possa “ammorbidirsi” nell’ottica di un prestito ai giallorossi. [...] Si registra un’offerta del Leeds per Dovbyk, se dovesse partire Massara chiuderebbe subito per Krstovic del Lecce. Nella tarda serata di ieri circolavano voci di un imminente arrivo del montenegrino, che non hanno però trovato conferme. Diversa la situazione per l’obiettivo in difesa Ziolkowski, che intanto rifiuta “avances” da altri club [...]

(Il Romanista)