Sancho e Fabio Silva trattative complicate

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - A dieci giorni all'inizio del campionato Gasperini sarebbe ben felice di accogliere rinforzi in tempo per il Bologna. Una missione non semplice per Massara, che potrebbe ricevere una mano importante dalle uscite. Per il momento, però, solo qualche timido interesse, come quello che arriva dalla Spagna per Kumbulla.

Il ds sa che l'attacco rappresenta il reparto principale da rafforzare. Non ci sono spiragli, ad oggi, per Sancho, in virtù dei costi elevati dell'operazione. L'inglese ha un anno di contratto con il Manchester United e può tornare di moda a fine mercato, quando il prezzo potrebbe scendere. Vanno avanti le riflessioni sulla possibilità di arrivare ad Echeverri tramite un prestito secco dal Manchester City, mentre per Fabio Silva il Wolverhampton continua a non aprire a soluzioni diverse dal trasferimento a titolo definitivo.

Il prossimo acquisto della Roma potrebbe essere Ziolkowski. Il club capitolino ha da tempo l'accordo con il giocatore, ma il Legia Varsavia vuole mantenere una percentuale sulla futura rivendita.