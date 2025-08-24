Sancho alle strette. Tsimikas è un’idea

Il tempo per Jadon Sancho è agli sgoccioli. La Roma ha dato all’esterno inglese una scadenza precisa: entro dopodomani dovrà dare una risposta definitiva. L’accordo con il Manchester United è già definito — circa 18 milioni più bonus — e anche la questione legata alle commissioni per l’agente è stata risolta. Ciò che manca, però, è la decisione del giocatore, che continua a non sciogliere le riserve. A Trigoria temono che Sancho stia prendendo tempo in attesa dell’inserimento di un club di Champions League. (... Parallelamente, la Roma lavora per rinforzarsi e sistemare l’organico. Salah-Eddine, fuori dal progetto, è vicino al Cagliari in prestito con diritto di riscatto. Per sostituirlo i giallorossi hanno messo nel mirino Kostas Tsimikas del Liverpool, operazione che potrebbe chiudersi solo in prestito. Sul fronte uscite tiene banco la situazione di Lorenzo Pellegrini. Le parole di Gasperini (“il contratto non verrà rinnovato”) hanno accelerato le riflessioni: il centrocampista piace molto al West Ham, pronto a intensificare i contatti con la Roma, che chiede circa 10 milioni. Una cessione che ridurrebbe sensibilmente il monte ingaggi e aprirebbe la strada a un nuovo rinforzo pesante. (...)

(corsport)