Sancho a tutti i costi

IL TEMPO (L. PES) Inseguire un pertugio, anche se stretto, fino alla fine. Alla fine il pressing di Gasperini sta portando i primi frutti, e dopo lo sbarco di Bailey (oggi sarà ufficiale dopo le visite mediche di ieri), ora la Roma sta provando a tutti i costi a regalare al tecnico anche Sancho. Missione tutt'altro che facile per diversi motivi. Innanzitutto la volontà del calciatore che dopo l'apertura iniziale non ha mai accettato la corte giallorossa, poi i nodi economici. Dall'ingaggio richiesto dall'ala inglese (circa 7.5 milioni di euro) alle alte commissioni che l'agente pretende che superano i 10 milioni. Ma nelle ultime ore a Trigoria qualcosa è cambiato rispetto all'approccio della trattativa. Dopo aver trovato l'accordo col Manchester United, infatti, Massara aveva capito le difficoltà di arrivare a dama cominciando a guardarsi intorno a caccia di alternative, avendo posto una deadline alla risposta di Sancho. Ma il tecnico di Grugliasco non ha mollato la presa, e dopo un confronto con la proprietà ha ottenuto la promessa di provarci fino alla fine.

I Friedkin stessi, infatti, hanno autorizzato il ds a continuare la trattativa cercando di convincere l'ex Dortmund e lavorando per limare le distanze economiche. I Red Devils, allo stesso modo, spingono con calciatore ed entourage affinché si concretizzi la cessione. E i giallorossi, dal canto loro, possono contare sull'assenza di reali offerte alternative per il ragazzo. La strada resta in salita, ma i giallorossi non vogliono arrendersi per cercare di accontentare il proprio allenatore, che nel reparto offensivo vede le maggiori problematiche della rosa della Roma. Proprio nel reparto offensivo da oggi Gasp avrà a disposizione Bailey, ennesimo mancino in grado però di giocare su entrambe le fasce che porterà velocità e imprevedibilità al reparto offensivo. Ma non è finita. L'obiettivo dell'ex Atalanta è quello di sostituire Dovbyk con un nuovo centravanti. L'ucraino in queste ore è entrato anche in alcuni discorsi col Milan (con cui si è parlato anche della possibilità di inserire Jimenez) anche se i rossoneri hanno nel mirino Hojlund e Vlahovic come obiettivi primari. Tra l'altro, uno dei principali obiettivi di Gasp, ovvero Krstovic, è a un passo proprio dall'Atalanta che ha da poco ceduto Retegui.

Restano sul mercato Baldanzi ed El Shaarawy mentre al Borussia Dortmund piace Soulé, unica certezza del tecnico nel reparto offensivo. Servirebbe davvero un'offerta importante per far vacillare Massara che ad ora non è arrivata. L'argentino ha sempre manifestato la forte volontà di restare nella Capitale rifiutando diverse proposte ed è centrale nel progetto. Nessuno è incedibile a Trigoria, ma per l'attaccante serve una proposta davvero importante. Salah-Eddine e Darboe, infine, restano in uscita: l'olandese piace a Torino e Cagliari mentre il centrocampista è vicino al Bari a titolo definitivo.