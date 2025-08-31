Sale Dominguez, Roma in pressione

Benjamín Domínguez non è un piano B. La Roma ha alzato il pressing sul Bologna per l'attaccante argentino, consapevole delle difficoltà per arrivare a Tyrique George, quello che fino a qualche ora fa era il principale obiettivo dei giallorossi ma che adesso rischia di rivelami una preziosa risorsa per il Chelsea. (...)Ecco perché adesso l'idea Dominguez intriga Massara. «Abbiamo fatto una chiacchierati con la Roma», ha ammesso anche il ds del Bologna, Di Vaio. I rossoblù lo valutano tra i 15 e i 18 milioni. «È un giocatore interessante», ha confermato Massara da Pisa. Senza un accordo imminente, la Roma dovrà virare in fretta e furia su un'alternativa. Embolo del Monaco è seguito da più di venti giorni: il suo contratto in scadenza tra un anno suggerisce una cessione per 20 milioni (trattabili). Negli ultimi giorni si è fatto sotto anche íl Rennes. (...)

(corsport)