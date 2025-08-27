Sabato a Pisa. Prima le polemiche più il sold out: in cinque minuti venduti tutti i biglietti

Prezzi giudicati proibitivi, modalità di vendita considerate anacronistiche e tanta rabbia sui social: la prima trasferta della Roma nasce tra polemiche. Il Pisa ha fissato a 45 euro il costo del biglietto per i settore ospiti (25 per gli under 14), ma senza la possibilità di acquisto online. I tagliandi erano disponibili solo nei punti vendita fisici Ticketone in provincia di Roma, scelta che ha esasperato i tifosi giallorossi. Eppure, nonostante il malcontento, in appena 5' è arrivato l'ennesimo tutto esaurito per il settore ospiti.

(corsera)